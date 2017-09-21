Художников-иллюстраторов приглашают принять участие в конкурсе Новости коренных малочисленных народов

Саамский центр «Вардубайки» (Норвегия) совместно с Ловозерским районным национальным культурным центром, Мурманским педагогическим колледжем и Мурманским детским садом № 136 реализует совместный проект по созданию методического пособия для детских садов Норвегии и России.

Данное пособие разрабатывается с целью оказания помощи педагогам детских дошкольных учреждений в работе по знакомству детей с культурой саами двух стран и будет использовано в работе образовательных учреждений в качестве методического материала.

Пособие представляет собой иллюстрированный сборник из 38 рассказов, героями которых выступают дети: саамский мальчик из Северной Норвегии Нииллас (Niillas) и саамская девочка из России Моатрэн.

На данный момент работа по написанию историй-рассказов в процессе завершения. Следующий этап – иллюстрирование пособия. Помимо красочной картинки обложки пособия, каждая история должна быть проиллюстрирована отдельным рисунком в цвете в формате А-3. Дополнительно к каждому рассказу идут 3 небольшие картинки, изображающие 3 ключевых слова к теме (слова утверждены рабочей группой).

Пособие предназначено для просмотра детьми, поэтому иллюстрации должны быть красочными и понятными для восприятия. Особое внимание в рисунках уделяется отличительным чертам и элементам национального традиционного костюма, характеризующего место проживания героев.

Для участия необходимо направить в электронном виде вариант рисунка в цветном изображении (тема «Знакомство детей», текст рассказа в приложенном файле).

Рисунки принимаются до 25 сентября 2017 года.