«Хватит играть в пинг-понг. Сейчас главное – подготовиться к зиме: и фактически, и формально», - Марина Ковтун

Подготовка к отопительному сезону на юге Мурманской области стала одной из основных тем сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Мурманской области.

На минувшей неделе областная межведомственная комиссия по подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период работала в Ковдорском и Кандалакшском районах, в городе Полярные Зори, Кандалакше, Зеленоборском, Зареченске, Алакуртти и Умбе. Об итогах работы комиссии доложил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский.

По словам министра, работа по подготовке к отопительному сезону в этих муниципалитетах идёт в штатном режиме. Внутридомовые системы теплоснабжения многоквартирных домов промыты, тепловые пункты подготовлены. Ресурсоснабжающими организациями формируется или уже сформирован нормативный запас топлива.

Губернатор Марина Ковтун в очередной раз обратила внимание руководства муниципалитетов на необходимость вовремя оформлять паспорта готовности потребителей коммунальных услуг. Например, в Ковдорском районе и Умбе готовы к отопительному сезону уже почти все потребители, а паспорта готовности не предоставлены вовсе.

«Хватит играть в пинг-понг. Сейчас главное – подготовиться к зиме: и фактически, и формально», – резюмировала глава региона и дала поручение до конца недели подготовить и сдать в ГЖИ паспорта готовности.

Как идёт подготовка к отопительному сезону, доложили в режиме видеосвязи руководители администраций Ковдорского района, города Полярные Зори, Кандалакши и Умбы. По их словам, отопительный сезон начнётся без сбоев, подготовка к нему на завершающем этапе.

«Уже через неделю начнется отопительный сезон в детских садах и школах. Прошу местные власти обеспечить подачу тепла в образовательные учреждения», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

На этой неделе межведомственная комиссия по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду будет работать в ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск, Мончегорске и Оленегорске.