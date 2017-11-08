И физики, и лирики - в Мурманске прошли третьи Арктические студенческие игры

В этом году в соревнованиях приняло участие более 200 студентов. Во время игр студенты не только боролись за призовые места в личном и командном первенстве, но также оба соревновательных дня юноши и девушки демонстрировали свои силы в различных видах испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В первый день Арктические игры стартовали на дорожках Центрального плавательного бассейна. Студентам необходимо было проплыть 50 метров вольным стилем, после чего соревнования продолжились в Легкоатлетическом манеже, где участники выполняли различные упражнения.

Во второй день студенты продолжили соревноваться в упражнениях на гибкость и соревновались в беге на различные дистанции.

На торжественном закрытии Арктических игр лучших студентов наградили медалями, а победителям и призерам командного первенства вручили кубки.

По итогам соревнований победителем командного первенства среди юношей и девушек (среди образовательных учреждений среднего профессионального образования) стал Северный колледж физической культуры и спорта. С рекордным количеством очков - 2298 - представительницы Мурманского арктического государственного университета стали лучшими среди девушек высших учебных заведений. Команда юношей МАГУ также поднялась на высшую ступень пьедестала.

В 2016 году кубки за первое место также завоевала команда МАГУ и учащиеся Северного колледжа физической культуры и спорта.