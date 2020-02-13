И хотя древцех сгорел, но зато весь город цел

Спасатели порадовали северян прекрасными фотоснимками с пожара в Коле на улице Заводской. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, сегодня в Коле горел деревообрабатывающий цех. Тушение было осложнено горючими материалами (лаки, краски, древесина) хранящимися на объекте возгорания. В данный момент открытое горение уже ликвидировано, опасности распространения огня нет, происходит проливка и разборка.

В общей сложности на возгорание цеха деревообработки площадью 900 кв. метров были привлечены более 20 сотрудников и 5 единиц техники Кольского филиала ГПС по Мурманской области и спасателей ФГКУ «1 ОФПС по Мурманской области».

Пожарно-спасательное подразделение – ПЧ 20 - прибыло спустя 4 минуты. В тот же момент произошло обрушение кровли, существовала угроза распространения огня на соседнее складское помещение.

В 6.18 огонь был локализован. Пострадавших и погибших нет.

Всего к тушению пожара привлечены 26 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России – 5 человек и 1 единицы техники.

В настоящее время рассматривается две причины возгорания: короткое замыкание в электрощите и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Также было выяснено, что сгоревшее здание не было оборудовано пожарной сигнализацией.