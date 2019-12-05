И кино посмотреть, и приз Фестиваля актуального научного кино получить

С 7 по 14 декабря в Мурманской областной научной библиотеке продолжаются показы в рамках Дней научного кино. Это открытый просветительский проект Фестиваля актуального научного кино, который объединяет вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Зрители увидят лучшие документальные фильмы о науке, выдающихся открытиях, великих учёных.

7 декабря в 14.00 будет показан фильм «Вы доверяете этому компьютеру?». «Ваш компьютер знает о вас больше, чем ваша мама», – утверждают эксперты в этом фильме. К их мнению стоит прислушаться: в фильме снялись изобретатель Илон Маск, футуролог Реймонд Курцвейл, режиссёр Джонатан Нолан и многие другие.

8 декабря в 12.00 состоится показ фильма «Почему мы креативны?». В течение 30 лет автор картины общался с выдающимися людьми нашей эпохи. Находясь в разных точках земного шара, он задавал один и тот же вопрос о природе креативности людям, которым удалось не только преуспеть в своей сфере деятельности, но и преобразить её.

После просмотра проблемы и вопросы, поставленные в фильмах, зрители обсудят с экспертами фестиваля.

Отметим, что среди зрителей Дней научного кино оргкомитет фестиваля разыграет призы. Счастливчики станут гостями фестиваля «Academia Film Olomouc» в городе Оломоуц в Чехии (для англоговорящих) или кинофестиваля в Москве. Для участия в розыгрыше призов зрителям необходимо посетить фестиваль в своём городе, написать рецензию на просмотренный фильм и опубликовать её вместе с фотографией и хэштегом #кинофанк в социальных сетях VK, Facebook, Instagram по 31 декабря 2019 года.