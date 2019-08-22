И коровок меньше, и несушек забили, и корм не тот - сельское хозяйство в Мурманской области

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство на официальном сайте, объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в январе-июне 2019 года составил 800,4 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 94%.

Низкие результаты по сравнению с январем-июнем 2018 года обусловлены снижением производства скота и птицы на убой (в живом весе) на 9,1% в связи с уменьшением стада крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, молока – на 2% из-за изменения рациона питания коров молочного стада, а также выпуска куриных яиц – в 4,5 раза по причине забоя поголовья кур-несушек.