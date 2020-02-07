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Мурманская область. Арктика07.02.20 08:15

И муха не пролетит – небо над Кольским полуостровом будут охранять два «охотника на гиперзвуковые цели»

Способные засечь гиперзвуковые цели радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н» будут развернуты на Кольском полуострове до конца года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Для повышения боевого потенциала Северного флота на Кольском полуострове в 2020 году будут развернуты две станции «Резонанс-Н». Один радар уже ставят на позицию, второй привезли на полуостров и планируют развернуть до конца 2020 года», - сказал собеседник агентства.

Ранее Северный флот получил три такие станции: две в Архангельской области, ещё одну на Новой Земле. Таким образом, отметил источник, «к концу года пять «охотников за гиперзвуком» будут мониторить ракетоопасные направления в зоне ответственности флота».

РЛС работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, позволяющий обнаруживать самолёты и крылатые ракеты «стелс», а также гиперзвуковые цели, летящие на скорости до 20 скоростей звука. «Резонансы» видят аэродинамические цели на дальности 600 км, баллистические - на дальности до 1200 км.

Как сообщил в январе ТАСС другой источник в  «оборонке», Генштаб ВС РФ принял решение заказать еще пять станций «Резонанс-Н». Эти РЛС планируется поставить в Арктике к востоку от Новой Земли.

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