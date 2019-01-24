«И расцветают звезды слов…»- Рубцовские чтения в библиотеке

В рамках очередных Рубцовских чтений сотрудники Областной детско-юношеской библиотеки провели несколько мероприятий.

21 января состоялась литературная встреча «Душа грустит о небесах…» для посетителей Отделения пожилых граждан и инвалидов Первомайского района города Мурманска.

Слушатели вспомнили основные страницы жизни удивительного русского поэта 20 века, познакомились со сборником воспоминаний и литературоведческих материалов о Н. Рубцове «Жизнь меня по Северу носила…». Николай Рубцов на Кольском Севере». Его автор-составитель - В.Е. Кузнецова, собравшая свидетельства современников поэта.

Во время встречи прозвучали строки любимых стихотворений Николая Рубцова и популярные песни на его стихи. Участники мероприятия посмотрели документальный фильм «След на земле», рассказывающий о современной жизни села Никольское Вологодской области, где поэт провел свои детские годы. Завершил встречу обзор новых книг Л. Вересова, журналиста и исследователя творчества Н. Рубцова.

22 января участниками Рубцовских чтений стали воспитанники Мурманской коррекционной школы № 1. На выставке, посвященной Николаю Рубцову, дети познакомились со сборниками произведений поэта, книгами исследователей его творчества Леонида Вересова, Николая Коняева, Марии Полетовой и др. Здесь же были представлены диски и альбомы с живописными произведениями, посвященные Н. Рубцову.

Ученики узнали краткую историю жизни поэта: о его тяжелом детдомовском детстве и о годах, проведенных на Кольском полуострове. Ребята прочитали стихотворения Н. Рубцова, а затем в записи прозвучал голос самого поэта.

Яркий, красочный фильм о Николае Рубцове порадовал зрителей картинами природы Вологодчины и песнями на стихи поэта.

В завершение встречи дети и преподаватели возложили цветы к памятнику Н. Рубцову на Аллее писателей.