И стар, и мал: в двух ДТП пострадали пожилая северянка и подросток

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

17 августа в 12 часов 30 минут в Мурманске на улице Карла Маркса водитель, управляя автобусом маршрута № 18, при резком торможении допустил падение пассажира. В результате происшествия 62-летняя женщина обслужена амбулаторно.

В этот же день около 23 часов 40 минут на 1368 км автодороги «Р-21 Кола», Кольского района водитель, управляя автомобилем «ИЖ-2126» не учёл дорожно-метеорологические условия, допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате происшествия 17-летний пассажир обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1477 нарушений Правил дорожного движения.

24 нарушения допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.