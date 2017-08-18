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Мурманская область. Арктика18.08.17 10:39

И стар, и мал: в двух ДТП пострадали пожилая северянка и подросток

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

17 августа в 12 часов 30 минут в Мурманске на улице Карла Маркса водитель, управляя автобусом маршрута № 18, при резком торможении допустил падение пассажира. В результате происшествия 62-летняя женщина обслужена амбулаторно.

В этот же день около 23 часов 40 минут на 1368 км автодороги «Р-21 Кола», Кольского района водитель, управляя автомобилем «ИЖ-2126» не учёл дорожно-метеорологические условия, допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате происшествия 17-летний пассажир обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1477 нарушений Правил дорожного движения.

24 нарушения допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.

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Последние комментарии

Акакий Акакиевич
18.08.17 10:53
С чем вас и поздравляю! Хоть здесь мы впереди планеты всей!! Такими бы ускоренными темпами экономику поднимали, то цены бы нам не было.
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17.08.17 12:15
Молодцы ребята из полиции!
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Павел К
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как все зашевелились!! Стоило ВВП сказать об угольной пыли, как у всех уже всё готово, чтобы сделать нашу жизнь чище и краше. А то, что года два назад в Мурманске был снег чёрный, уже не помнят. Забы
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