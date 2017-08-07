ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Подводный фестиваль собрал поклонников музыки и защитников природыВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Любовь многогранная и противоречивая: зависимость, потребление, мучение, жертва, власть, приключение...
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.08.17 10:50

Идеи двухпартийной политической системы бродят по России

В ЛДПР предложили обсудить концепцию социально-демократической партии (СДПР) на базе существующих в Госдуме политических структур. Начало дискуссии положил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, предложив создать из своей партии, КПРФ и «Справедливой России» вторую политическую силу страны, кроме «Единой России». Ранее с призывом к Жириновскому сменить название партии, отказавшись от слов «либерально-демократическая», обратился и депутат липецкого облсовета от ЛДПР Олег Хомутинников, ныне ушедший в «Открытую Россию», пишет «Независимая газета».

Предложение о создании СДПР на базе ЛДПР и других думских структур уже появилось на партийном сайте. В партии предлагают кардинально пересмотреть роль парламента в системе управления страной, приводя в пример США. Дескать, даже там должность президента сейчас играет значительно меньшую роль, нежели парламент.

«России необходимо оторваться от прошлого и перейти к двухпартийной демократической системе управления страной. «Единая Россия» должна принять название «Консервативная партия», а все остальные партии, в том числе непарламентские, создать одну большую социал-демократическую партию - СДПР, - говорится на партийном сайте. - Это позволит иметь равновеликие силы в парламентах страны, формировать коалиционное правительство, обеспечит здоровую сменяемость власти на всех уровнях. Только две мощные партии спасут страну от застоя и всегда позволят иметь стабильную ситуацию».

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с «НГ» объяснил, что идея была озвучена Владимиром Жириновским во время выступления на молодёжном лагере «Территория смыслов». По словам депутата, речь идёт о том, что в России со временем неизбежно сложится двухпартийная система путем слияния всех крупных партий. «Таким образом, СДПР будет включать в себя в основном оппозиционные партии, а на базе «Единой России» может образоваться провластная коалиция. Учитывая пророческие взгляды нашего лидера, прогнозы которого уже не раз сбывались, можно сделать вывод, что создание в России двухпартийной системы неизбежно», - полагает Нилов.

По словам депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, речь идёт и об идеологическом разделении. И если говорить упрощенно, то в этой двухпартийной системе все левые политструктуры окажутся в СДПР, а центристского плана - в Консервативной партии. «Это облегчит и процесс принятия решений в парламенте, и процесс выборов - избирателю будет легче разобраться в программах», - рассуждает Борис Чернышов.

Возникает, как отмечает «НГ», резонный вопрос: какая из этих политструктур-гигантов будет отражать интересы либерально-демократического электората. Поскольку никто из нынешнего созыва Госдумы, включая и ЛДПР, либеральную политику не проводит, а риторика по ключевым вопросам внешней политики мало отличается от кремлевской.

Политолог Андрей Колядин, ранее работавший в администрации президента, в беседе с «НГ» отметил, что двухпартийная система - вполне допустимый для России сценарий. Правда, реализовать его можно в том случае, если обе партии действительно будут отражать интересы населения, а на заглядывать в глаза исполнительной власти, как происходит сейчас. С другой стороны, власти пока не пойдут на реализацию двухпартийного сценария, считает эксперт.

Комментарии

№ 207.08.17 12:05 - ИгорьПри 80% и более поддержке Путина населением страны вообще партийной системы не нужно. Один царь, один - народ, одна - страна. А лодырей из Думы разогнать!!!
№ 107.08.17 11:12 - KomRadПолитический зуд у Жирика - то за многопартийность боролся, теперь - за двухпартийность. Пусть ещё подумает, глядишь, до однопартийной системы созреет. А то он на запад кивает, а в Китае одна партия и страна развивается, так как дело не в партийной системе, а целях страны и руководства.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 252 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Игорь
07.08.17 12:05
При 80% и более поддержке Путина населением страны вообще партийной системы не нужно. Один царь, один - народ, одна - страна. А лодырей из Думы разогнать!!!
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
KomRad
07.08.17 11:12
Политический зуд у Жирика - то за многопартийность боролся, теперь - за двухпартийность. Пусть ещё подумает, глядишь, до однопартийной системы созреет. А то он на запад кивает, а в Китае одна партия
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
AVIS
07.08.17 09:41
Шмаков периодически высказывает объективные, на мой взгляд, оценки нашей действительности, но, учитывая соглашательскую политику ФНПР с действующей властью, пользы от этого минимум. Вот и в этот раз
Комментарий к новости:О диверсии власти, про антисоциальную и антигражданскую политику, бандитизм и воровство правительства, сказки от Минфина, феодальную раздробленность – нелицеприятные оценки Михаила Шмакова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:30«Вопреки здравому смыслу». Художественный фильм (16+)14:00Мультфильмы (0+)14:30«Хорошие новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиНалегайте на овощи – подешевели капуста, морковь и картофель-PRO ВалютуЕвро и доллар сохраняют тенденцию к росту-PRO ЭнергетикуСнежногорск отключат на ночь-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» приступила к геологическим исследованиям в Печорском море-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика