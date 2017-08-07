Идеи двухпартийной политической системы бродят по России

В ЛДПР предложили обсудить концепцию социально-демократической партии (СДПР) на базе существующих в Госдуме политических структур. Начало дискуссии положил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, предложив создать из своей партии, КПРФ и «Справедливой России» вторую политическую силу страны, кроме «Единой России». Ранее с призывом к Жириновскому сменить название партии, отказавшись от слов «либерально-демократическая», обратился и депутат липецкого облсовета от ЛДПР Олег Хомутинников, ныне ушедший в «Открытую Россию», пишет «Независимая газета».

Предложение о создании СДПР на базе ЛДПР и других думских структур уже появилось на партийном сайте. В партии предлагают кардинально пересмотреть роль парламента в системе управления страной, приводя в пример США. Дескать, даже там должность президента сейчас играет значительно меньшую роль, нежели парламент.

«России необходимо оторваться от прошлого и перейти к двухпартийной демократической системе управления страной. «Единая Россия» должна принять название «Консервативная партия», а все остальные партии, в том числе непарламентские, создать одну большую социал-демократическую партию - СДПР, - говорится на партийном сайте. - Это позволит иметь равновеликие силы в парламентах страны, формировать коалиционное правительство, обеспечит здоровую сменяемость власти на всех уровнях. Только две мощные партии спасут страну от застоя и всегда позволят иметь стабильную ситуацию».

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с «НГ» объяснил, что идея была озвучена Владимиром Жириновским во время выступления на молодёжном лагере «Территория смыслов». По словам депутата, речь идёт о том, что в России со временем неизбежно сложится двухпартийная система путем слияния всех крупных партий. «Таким образом, СДПР будет включать в себя в основном оппозиционные партии, а на базе «Единой России» может образоваться провластная коалиция. Учитывая пророческие взгляды нашего лидера, прогнозы которого уже не раз сбывались, можно сделать вывод, что создание в России двухпартийной системы неизбежно», - полагает Нилов.

По словам депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, речь идёт и об идеологическом разделении. И если говорить упрощенно, то в этой двухпартийной системе все левые политструктуры окажутся в СДПР, а центристского плана - в Консервативной партии. «Это облегчит и процесс принятия решений в парламенте, и процесс выборов - избирателю будет легче разобраться в программах», - рассуждает Борис Чернышов.

Возникает, как отмечает «НГ», резонный вопрос: какая из этих политструктур-гигантов будет отражать интересы либерально-демократического электората. Поскольку никто из нынешнего созыва Госдумы, включая и ЛДПР, либеральную политику не проводит, а риторика по ключевым вопросам внешней политики мало отличается от кремлевской.

Политолог Андрей Колядин, ранее работавший в администрации президента, в беседе с «НГ» отметил, что двухпартийная система - вполне допустимый для России сценарий. Правда, реализовать его можно в том случае, если обе партии действительно будут отражать интересы населения, а на заглядывать в глаза исполнительной власти, как происходит сейчас. С другой стороны, власти пока не пойдут на реализацию двухпартийного сценария, считает эксперт.