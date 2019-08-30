Идеи преображения зелёных зон выскажут мурманчане

Сегодня в Первомайском округе депутаты Совета депутатов города Мурманска представили жителям микрорайона эскиз благоустройства зеленой зоны вдоль ручья Чистого.

8 сентября мурманчане оценят предварительные проекты 24 зон отдыха, расположенных во всех микрорайонах столицы Заполярья, а также ответят на вопросы о двух общегородских объектах: кинотеатре «Родина» и площади Пять Углов в районе ГДЦ «Арктика». Жители города смогут внести свои правки в предложенные эскизы — указать в специальной анкете, что именно им хочется видеть в шаговой доступности.

— Людям часто не хватает уютных мест, где они могли бы отдохнуть, прогуляться с детьми. Сегодня мы обсуждаем, чем следует наполнить парковую зону отдыха на Чистом ручье, — рассказала глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова.

Инициативу открытого голосования за проекты благоустройства выдвинула мурманская молодежь. Городские власти проект поддержали.

— Мурманчане должны иметь возможность решать, какой должна быть зона отдыха в их микрорайоне. Нужны ли скамейки или клумбы, что важнее — тренажеры для воркаута, качели или горки, а может быть, детям не хватает игрового комплекса, — отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Наталия Сергеевна Телибаева.

Каждый сможет составить свое видение проекта благоустройства конкретной зоны отдыха, указав наиболее приоритетное наполнение для территории уже 8 сентября 2019 года в Единый день голосования — на счётных участках, которые для удобства разместят рядом с избирательными участками, там же, где 18 марта 2018 года в ходе выборов Президента России.