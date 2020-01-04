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Мурманская область. Арктика04.01.20 10:00

Идём в минус: снижается поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области, снижается и отдача от регионального АПК

Региональное Министерство экономического развития в последний день ушедшего года обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в январе-ноябре 2019 года составил 1727,9 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 94,6%.

Низкие результаты по сравнению с январем-ноябрем 2018 года обусловлены сокращением производства скота и птицы на убой (в живом весе) на 4,6%, что связано со снижением поголовья крупного рогатого скота на 5,7%, птицы на 20,4%, свиней на 12,5%, молока на 7,1% из-за снижения продуктивности молочного стада на 19,5%, выпуск куриных яиц  уменьшился в 2,5 раза по причине забоя поголовья кур-несушек.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-ноябрь 2019 года из федерального и областного бюджетов составила 269,7 млн рублей со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 6%. При этом из федерального бюджета направлено 46,4 млн рублей (в 1,2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года), из областного – 223,3 млн рублей (89,7% от уровня одиннадцати месяцев 2018 года ).

 

 

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