Идёшь на работу – дыхни!

Проверку на трезвость будут проходить все работники Ковдорского ГОКа. Никаких исключений. Такое решение принято руководством комбината. Алкотестеры установят во всех административных зданиях.

Как сообщает редакция «КовдорСКИТ», безопасность на месте производства и дисциплина сотрудников – с этой целью на Ковдорском ГОКе уже не первый год на проходных установлены алкотестеры. Однако руководством комбината принято решение, что такие же устройства, проверяющие работников на трезвость, должны стоять и во всех административных зданиях предприятия.

В качестве эксперимента в инженерном корпусе на Сухачева, 24 установили специальную алкорамку.

«Человек при проходе на предприятие прикладывает пропуск к турникету и, обязательно, он должен произвести выдох в алкорамку, для того, чтобы турникет либо открылся, либо заблокировал доступ в случае обнаружения паров этанола в выдохе», - поясняет Михаил Добрыдень, директор по развитию ООО «ИнжинирингКомплектСервис».

Пропускная способность около полутора тысяч человек в час, а также более точные результаты проверки – именно на эти преимущества в первую очередь обращают внимание специалисты, устанавливающие это оборудование.

«Скорость прохода персонала при отсутствии паров этанола в выдохе – порядка 3 секунд на человека. В случае, если эти пары обнаружены, то данное время будет составлять 6 секунд. И, соответственно, никакой замены датчиков не требуется на протяжении всего срока службы, который составляет не менее 8 лет», - рассказывает Михаил Добрыдень.

Предварительные результаты тестирования алкорамки – положительные и руководством комбината принято решение, установить их на контрольно-пропускном пункте № 2. Таким образом, в разы сократится время проверки работников на трезвость, да и результаты тестирования станут более точными. А вот стандартные алкотестеры, которыми комбинат пользуется уже не первый год, установят во всех административно-бытовых зданиях. Они уже работают на руднике «Железный» и в инженерном корпусе. На очереди - управление комбината