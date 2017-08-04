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Мурманская область. Арктика04.08.17 11:47

Идёшь на работу – дыхни!

Проверку на трезвость будут проходить все работники Ковдорского ГОКа. Никаких исключений. Такое решение принято руководством комбината. Алкотестеры установят во всех административных зданиях.

Как сообщает редакция «КовдорСКИТ», безопасность на месте производства и дисциплина сотрудников – с этой целью на Ковдорском ГОКе уже не первый год на проходных установлены алкотестеры. Однако руководством комбината принято решение, что такие же устройства, проверяющие работников на трезвость, должны стоять и во всех административных зданиях предприятия.

В качестве эксперимента в инженерном корпусе на Сухачева, 24 установили специальную алкорамку.

«Человек при проходе на предприятие прикладывает пропуск к турникету и, обязательно, он должен произвести выдох в алкорамку, для того, чтобы турникет либо открылся, либо заблокировал доступ в случае обнаружения паров этанола в выдохе», - поясняет Михаил Добрыдень, директор по развитию ООО «ИнжинирингКомплектСервис».

Пропускная способность около полутора тысяч человек в час, а также более точные результаты проверки – именно на эти преимущества в первую очередь обращают внимание специалисты, устанавливающие это оборудование.

«Скорость прохода персонала при отсутствии паров этанола в выдохе – порядка 3 секунд на человека. В случае, если эти пары обнаружены, то данное время будет составлять 6 секунд. И, соответственно, никакой замены датчиков не требуется на протяжении всего срока службы, который составляет не менее 8 лет», - рассказывает Михаил Добрыдень.

Предварительные результаты тестирования алкорамки – положительные и руководством комбината принято решение, установить их на контрольно-пропускном пункте № 2. Таким образом, в разы сократится время проверки работников на трезвость, да и результаты тестирования станут более точными. А вот стандартные алкотестеры, которыми комбинат пользуется уже не первый год, установят во всех административно-бытовых зданиях. Они уже работают на руднике «Железный» и в инженерном корпусе. На очереди - управление комбината

Комментарии

№ 304.08.17 13:07 - ZviygincewЧто-то я ещё о таком нигде не читал! В Ковдоре проблемы с пьянством, или там одни рабы живут, которым жизнь уже в тягость?
№ 204.08.17 12:24 - Константинтотальное недоверие - это не есть хорошо
№ 104.08.17 11:53 - MotoRinХорошо бы узнать, на какую величину алкоголя в выдохе настроен прибор, а то можно и после кефира подзалететь :)
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Последние комментарии

Zviygincew
04.08.17 13:07
Что-то я ещё о таком нигде не читал! В Ковдоре проблемы с пьянством, или там одни рабы живут, которым жизнь уже в тягость?
Комментарий к новости:Идёшь на работу – дыхни!
Константин
04.08.17 12:24
тотальное недоверие - это не есть хорошо
Комментарий к новости:Идёшь на работу – дыхни!
MotoRin
04.08.17 11:53
Хорошо бы узнать, на какую величину алкоголя в выдохе настроен прибор, а то можно и после кефира подзалететь :)
Комментарий к новости:Идёшь на работу – дыхни!
-

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