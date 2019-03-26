Идёт подготовка к паводку

В связи с нестабильным температурным режимом в Мурманске работа муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» ведется круглосуточно.

Сотрудники УДХ работают во всех округах города, количество техники зависит от конкретного участка, его сложности и протяженности.

Специалисты учреждения занимаются отчисткой дорог и тротуаров, вывозом снежных масс, а также в преддверии активного таяния снега прочищают водоотводные каналы.

– Городская ливневая сеть составляет 120 километров, – отметил директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Для качественной расчистки применяется как механизированная, так и ручная уборка.

Если дорожные службы Мурманска занимаются уборкой городских дорог и тротуаров в круглосуточном режиме и оперативно принимают необходимые меры, то ситуация с работой управляющих компаний в мурманских дворах неудовлетворительна.

– За чистоту придомовых территорий отвечают управляющие организации, которые, к сожалению, далеко не всегда добросовестно относятся к своим обязанностям, – прокомментировала депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова. – С наступлением паводка количество проверок работы жилищных организаций будет увеличено.

Если управляющая компания не выполняет своих обязательств, горожане могут пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию или в прокуратуру.