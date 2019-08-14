Идёт подготовка к проведению традиционных саамских игр
13 августа в старейшем городе Заполярья – Коле состоялось заседание организационного комитета, в котором приняли участие представители администрации Кольского района, Центра народов Севера, Лопарского сельского Дома культуры и саамской общественности.
В ходе встречи обсуждались организационные и технические вопросы проведения XXIII традиционных осенних саамских игр, которые состоятся в нп. Лопарская Кольского района 7 сентября.
Основу праздника традиционно составят национальные игры и состязания. Также в рамках мероприятия запланированы выступления фольклорных коллективов, выставка-продажа изделий мастеров декоративно - прикладного творчества, угощение блюдами национальной кухни.
Саамские игры пройдут на площадке возле Лопарского сельского дома культуры (нп. Лопарская, 16б). Начало - в 12 часов.