Идёт работа по формированию регионального бюджета на следующий год

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. Депутаты рассмотрели законопроекты, вносящие изменения в законы о бюджетном процессе и о межбюджетных отношения в Мурманской области.

- Идёт работа по формированию бюджета на следующий год, - подчеркнул Борис Пищулин. – Региональные законопроекты разработаны в развитие федерального законодательства. Приняты изменения в Бюджетный кодекс РФ, которые затрагивают основные полномочия участников бюджетного процесса. В их числе - возможность применения «горизонтальной» субсидии на муниципальном уровне, введение оценки долговой устойчивости муниципальных образований.

Корректировки, в частности, уточняют формы межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, наименования форм межбюджетных трансфертов предоставляемых из местных бюджетов, подходы к предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских, сельских поселений.

Проекты законов рекомендовано принять в первом чтении. Законопроект о внесении изменений в закон о межбюджетных отношениях планируется направить в муниципальные образования, чтобы они могли ознакомиться и высказать свое мнение.