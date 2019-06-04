Идёт ремонт – будет ограничено движение на улице Марата и проспекте Ленина

В Мурманске в связи с производством работ по реконструкции сети водоснабжения будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Марата (в районе дома № 6) в западном направлении - с 8 часов 10 июня до 20 часов 13 июня;

– по ½ проезжей части улицы Марата (в районе дома № 6) в западном направлении - с 8 часов 14 июня до 20 часов 16 июня.

В связи с производством работ по капитальному ремонту участка тепловой сети планируется ограничить движение всех видов транспорта на три метра по ширине проезжей части проспекта Ленина (в районе дома № 21) в северном направлении - с 8 часов 10 июня до 20 часов 16 августа.