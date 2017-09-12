Мурманская область. Арктика12.09.17 11:50
Идёт тепло в дома мурманчан
С 24 часов 12 сентября в жилых домах заполярной столицы будет подключено отопление. Соответствующее постановление было подписано главой администрации города Мурманска Андреем Сысоевым.
Напомним, с 30 августа тепло стало поступать в детские сады, школы, гимназии, прогимназии, лицеи. С 1 сентября – в учреждения дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях.
Запуск отопления может занимать до 5 дней, поскольку он включает в себя регулировку систем отопления в каждом отдельно взятом жилом доме. Ответственность за это несут управляющие организации. Город будет очень тщательно контролировать этот процесс и сообщать о фактах нарушения сроков в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области и прокуратуры округов.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 515 человек
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