Идёт тепло в дома мурманчан

С 24 часов 12 сентября в жилых домах заполярной столицы будет подключено отопление. Соответствующее постановление было подписано главой администрации города Мурманска Андреем Сысоевым.

Напомним, с 30 августа тепло стало поступать в детские сады, школы, гимназии, прогимназии, лицеи. С 1 сентября – в учреждения дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях.

Запуск отопления может занимать до 5 дней, поскольку он включает в себя регулировку систем отопления в каждом отдельно взятом жилом доме. Ответственность за это несут управляющие организации. Город будет очень тщательно контролировать этот процесс и сообщать о фактах нарушения сроков в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области и прокуратуры округов.