Идёт уборка снега, запрещена парковка машин

В Мурманске в связи с проведением снегоуборочных работ на улично-дорожной сети города будет запрещена парковка транспортных средств по проезду вдоль домов №№ 2-10 по улице Привокзальной - с 8 до 17 часов 24 января.

Также будут эвакуированы транспортные средства, осуществляющие парковку в зоне действия запрещающих дорожных знаков по улице Магомета Гаджиева (с двух сторон) - с 8 до 17 часов 25 января.