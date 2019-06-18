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Мурманская область. Арктика18.06.19 12:06

Идей по благоустройству городской среды у жителей флотской столицы много

В администрации ЗАТО г. Североморск состоялись общественные обсуждения. На повестке дня установка в Североморске детского городка, спортивной площадки, знакового объекта, а также оформление объектов художественной подсветкой и нанесение муралов, т.е. огромных изображений на стене.

Данная подпрограмма финансируется правительством Мурманской области. От муниципалитета ждут предложений по местам установки данных объектов. Однако эти места должны соответствовать некоторым требованиям, в частности, определенная площадь под тот или иной объект, подготовленная площадка и т.д.

В настоящее время в муниципалитете ведётся сбор предложений от населения и благодаря состоявшимся общественным слушаниям их поступило немало.

На встрече представителями муниципалитета были озвучены некоторые варианты. Например, детскую площадку установить на Приморской площади. Однако многие жители высказали мнение, что там довольно ветрено и среди предложений прозвучали адреса: ул. Авиаторов, 5-7, ул. Советская у Храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Каменный городок в парке.

Спортивную площадку предложили установить на корте школы № 7. С этим предложением жители согласились, но отметили также, что площадка нужна и между улицами Адмирала Сизова.

Знаковый объект установить возле ЗАГСа. Самим объектом сделать лавочку примирения. Этот вопрос вызвал оживленное обсуждение. Среди предложений по месту установки звучали Городской парк и администрация муниципалитета. Возможными вариантами знакового объекта североморцы назвали большую фоторамку, фигуры святых покровителей и фигуру танцующих моряка и девушки. Прозвучало и предложение по установке тематических лавочек возле городских учреждений. Вплоть до проведения конкурсов эскизов и установке лавочек в подарок городу к 70-летнему юбилею в 2021 году.

В качестве объектов для художественной подсветки определить Дом детского творчества им. Саши Ковалева и Станцию юных техников (здание бывшей школы № 14). Североморцы предложили подсветить ДК «Строитель» и 12-этажки на Приморской площади.

Огромные изображения предлагается нанести на фасады зданий по ул. Северная Застава, 9, ул. Восточная, 11, ул. Адмирала Головко,  1а, ул. Душенова, 16, ул. Сафонова, 7, ул. Сивко, 7, ул. Сивко, 9. Жителями предложен фасад детской поликлиники.

Все озвученные предложения зафиксированы и будут переданы в область. Общественные обсуждения продолжатся до 22 июня.

Какое количество объектов получит Североморск по данной подпрограмме регионального правительства, станет известно позже. Итоги будут подведены в начале июля.

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Последние комментарии

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