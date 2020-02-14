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Мурманская область. Арктика14.02.20 16:32

Идею мурманчан об установке мемориальной доски на фасаде «Дома врача» активно поддерживает ОНФ

Мурманские активисты ОНФ попросили главу региона Андрея Чибиса рассмотреть возможность установки мемориальной доски с именами заслуженных врачей на фасаде жилого дома № 9 на ул. Театральный бульвар в областном центре. С таким предложением к общественникам обратились инициативные мурманчане. Макет памятной доски уже готов, его автором стал скульптор Александр Арсентьев.

Первый каменный жилой дом Мурманска, построенный в 1933 г. специально для медицинских работников, сейчас является объектом культурного наследия. После заселения здание назвали «Домом врача». Как рассказали активистам ОНФ инициаторы установки мемориальной доски, медики, жившие в нём в годы Великой Отечественной Войны, оперировали раненых бойцов, спасали жизни попавших под бомбежки горожан. Все они без исключения внесли огромный личный вклад в развитие здравоохранения Заполярья, в разные годы возглавляли поликлиники и больницы, заведовали городским и областным управлением здравоохранения. За вклад в Победу, за труд в мирные годы почти все были удостоены звания «Заслуженный врач РСФСР». Среди них авторы предложения отметили главного терапевта Мурманской области Ивана Соколова, который заведовал терапевтическим отделением областной больницы 1932 г. и был награжден медалью за оборону Советского Заполярья, двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, уролога Николая Лебедева, главного рентгенолога области Иосифа Левина.

«Инициативу уже поддержали в министерстве здравоохранения Мурманской области, врачебной палате региона и областной клинической больнице им. Баяндина. Минздрав также направил соответствующее ходатайство в администрацию Мурманска. Там отметили, что идея увековечения памяти врачей, стоявших у истоков здравоохранения в Заполярье, заслуживает внимания и разъяснили алгоритм действий, необходимых для того, чтобы ее реализовать. Оформленное должным образом предложение о создании памятного объекта вместе с необходимыми приложениями инициаторам следует направить в уполномоченный орган администрации города – комитет градостроительства и территориального развития – для рассмотрения на комиссии. Непосредственно решение о создании мемориального объекта принимает Совет депутатов Мурманска. В свою очередь мы готовы оказать содействие авторам идеи на любом этапе её реализации в рамках своих полномочий», - отметила член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Ольга Белякова.

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