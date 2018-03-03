Мурманская область. Арктика03.03.18 08:45
Идут лавины одна за одной…
4 марта с 11.00 до 16.00 в Хибинах на территории АО «СЗФК» (промплощадка ГОКа «Олений ручей» – участок № 1) планируется проведение работ по предупредительному спуску снежных лавин.
С целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне!
Телефоны оперативных дежурных: поисково-спасательного подразделения (город Кировск) МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.
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