Игорь Бабенко, экс-замгубернатора Мурманской области, будет сидетьНа 10% мы стали беднее
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Мурманская область. Арктика15.06.19 08:00

Игорь Бабенко, экс-замгубернатора Мурманской области, будет сидеть

Областной суд Мурманской области вчера, 14 июня, оставил в силе приговор экс-заместителю губернатора региона Игорю Бабенко, которого районный суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к 3,5 года колонии общего режима, а также ещё троим осужденным по данному делу.

На скамье подсудимых кроме Бабенко оказались экс-руководитель аппарата правительства региона Сергей Келлер, его заместитель Эдуард Никрашевский и бывший заместитель начальника государственного областного бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности регионального правительства» Георгий Благодельский. Как сообщает РИА «Новости», судья Ирина Хлебникова приговор в отношении Бабенко, Никрашевского, Благодельского и Келлера оставила без изменения.

Реальный срок заключения по решению районного суда получил только Бабенко, остальным суд назначил условное наказание. Сторона обвинения, обжаловавшая приговор, настаивала на реальных сроках, в том числе просила увеличить срок Бабенко до восьми лет лишения свободы, остальным назначить сроки от четырёх до семи лет заключения.

Обвинительный приговор обжаловали осужденные Бабенко и Келлер. Бабенко просил смягчить приговор и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы или снизить его срок. Келлер просил его оправдать.

Бабенко являлся главным фигурантом уголовного дела против высокопоставленных чиновников Мурманской области. Их обвиняли в том, что они получали доходы от коммерческих структур под видом благотворительности, однако эти средства расходовались на нужды правительства, не предусмотренные в бюджете, и личные нужды бывшей главы региона Марины Ковтун, которая ушла в отставку по собственному желанию в конце марта.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, обвиняемые во время их работы в органах власти региона составляли письма в адрес крупных коммерческих структур и представителей малого бизнеса с просьбой о пожертвованиях на те или иные нужды (например, на новогодние елки для детей). Бывший замгубернатора утверждал, что жертвователи всегда знали о цели сбора средств, а экс-губернатор Ковтун, по его словам, была полностью в курсе всех трат. Деньги расходовались на прием VIP-гостей, рыбалки губернатора, подарки, личные поручения Ковтун. Сама она показаний в ходе процесса и следствия не давала. Бабенко объяснял свои действия "ложно понятыми интересами службы".

Летом 2017 года по делу о мошенничестве с использованием служебного положения были арестованы Никрашевский и Благодельский. В октябре того же года дело о мошенничестве в крупном размере возбудили против вице-губернатора Бабенко, который уволился по собственному желанию за несколько дней до задержания. Позже был задержан Келлер.

 

 

 

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