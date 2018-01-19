Игорь Баталов, начальник УМВД России по Мурманской области, вновь избран председателем регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо»

В УМВД России по Мурманской области вчера состоялась внеочередная конференция Мурманского регионального отделения Общества «Динамо». Основным вопросом повестки дня стало избрание председателя организации. Общим решением делегатов её руководителем вновь стал генерал-майор полиции Игорь Баталов.

Стоит отметить, что начальник регионального Управления МВД России пять лет занимал этот пост. Его полномочия были приостановлены в 2016 году в связи с ведомственным распоряжением. Теперь, когда правовые вопросы урегулированы, внесены изменения в федеральный закон «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», генерал полиции Баталов имеет право опять занять этот руководящий пост.

Вновь избранный председатель регионального отделения спортивного общества «Динамо» поблагодарил за оказанное доверие, пообещал его оправдать и коротко озвучил основные направления предстоящей деятельности. По словам начальника УМВД России по Мурманской области генерал-майора полиции Игоря Баталова, продолжится работа в рамках программы «Динамо-детям России». Одной из её целей является профилактика негативных тенденций в молодёжной среде. Участвующие в программе дети разных возрастных категорий осваивают такие виды спорта, как рукопашный бой, художественная гимнастика, боевое самбо, дзюдо, пулевая стрельба. Представители «Динамо» помогают им в организации соревнований.

Кроме того, генерал продолжит развитие служебно-прикладных видов спорта. Он сам долгое время занимался греко-римской борьбой, лёгкой атлетикой и самбо. Игорь Валерьевич часто отмечает, что весь личный состав, независимо от должности и звания, должен поддерживать хорошую физическую форму. Основная наша задача полиции – защита здоровья и имущества граждан. Чтобы защищать, нужно быть сильным, уметь достойно противостоять любому противнику.