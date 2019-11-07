Игорь Козлов - новый автор электронной библиотеки «Кольский Север»

Произведения члена Союза писателей России, капитана дальнего плавания, поэта, прозаика, драматурга, литературного критика, барда Игоря Козлова пополнили электронную библиотеку «Кольский Север».

Игорь Козлов окончил судоводительский факультет Мурманского высшего инженерного морского училища им. Ленинского комсомола. Работал на судах объединения «Мурманрыбпром», «Севморнефтегазгеофизразведки». Первое стихотворение автора было опубликовано в 1976 году в еженедельнике «Рыбный Мурман».

Игорь Козлов – лауреат многочисленных областных и российских поэтических конкурсов, участник общесоюзных и российских поэтических семинаров. Трижды становился лауреатом литературного конкурса имени Баёва - Подстаницкого.

Сборники стихов и прозы Игоря Козлова доступны в электронной библиотеке в разделе «Авторы Мурмана».