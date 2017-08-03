Игра-путешествие «Раз, два, три! На остров попади!» в областной детско-юношеской библиотеке

В отделе искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялась игра-путешествие «Раз, два, три! На остров попади!» для детей из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 18 г .Мурманска.

Ребята вместе с весёлыми гавайцами, в роли которых выступили библиотекари, отправились в весёлое и увлекательное путешествие на Гавайские острова, где их ждали танцы, веселые игры, загадки, необычные конкурсы и эстафеты.

Ребята выбирали гавайского короля и королеву в подвижной игре «Гавайский король», проявил ловкость и находчивость в эстафетах «Собери ананасы» и «Музыкальный кокос».

Особенно детям понравилась традиционная гавайская игра «Лимбо», которую они просили повторить несколько раз.

Ребята весело провели время в библиотеке и узнали много интересного о Гавайских островах.