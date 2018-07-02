2 июля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт игровая развлекательная программа «За один день лета – вокруг света», посвященная открытию второй смены оздоровительных лагерей.

Дети, посещающие летний лагерь при средней общеобразовательной школе № 11, вместе со сказочными персонажами отправятся в увлекательное путешествие по разным странам, узнают о морях и океанах, поговорят об экологической безопасности на природе, сыграют в занимательные игры и, конечно, повеселятся.