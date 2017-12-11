II этап Кубка России по лыжным гонкам пройдёт в Кировске с 11 по 17 декабря. Местом проведения всероссийских соревнований станет лыжный стадион «Тирвас».

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в связи с отсутствием снега и неблагоприятным прогнозом в городе Чусовой (Пермский край) Федерация лыжных гонок России предложила Правительству Мурманской области рассмотреть возможность проведения II этапа Кубка России в городе Кировске.

Правительство Мурманской области, администрация муниципального образования город Кировск провели значительную работу по возвращению в орбиту «больших» лыжных гонок зимнего курорта «Кировск». Одним из этапов этой работы стало обустройство лыжных трасс и стадиона «Тирвас» при участии компании «ФосАгро». В ноябре Федерация лыжных гонок России вручила руководству Кировска международный сертификат FIS, который позволяет проводить не только всероссийские, но и международные соревнования на новом спортивном объекте.

Проведение официальных всероссийских спортивных соревнований на трассах лыжного комплекса «Тирвас» стало логичным результатом всей проведенной работы. В стартах планируют принять участие более 300 спортсменов.