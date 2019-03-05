III Чемпионат мира по ледяному плаванию в Мурманске удивит многих!

Сегодня, 5 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

III Чемпионат мира по ледяному плаванию в Мурманске! О том, как проходит подготовка, что за спортсмены будут участвовать в экстремальных заплывах, какие сюрпризы ждут гостей и участников соревнований, а также как белый мишка стал талисманом этих соревнований, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Дмитрий Блохин.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.