III Международный арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь!» открывается в Териберке

15-16 июля в Териберке будет проходить III Международный арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь!». Фестиваль включает пять площадок, каждая из которых представляет одну из потенциальных точек роста: архитектурно-урбанистическая – центральная площадка фестиваля, традиционные ремёсла и промыслы, гастротуризм, спортивный туризм, познавательный экотуризм. Связующим звеном всех площадок фестиваля станет музыкальная зона.

К участию в фестивале по каждому направлению привлечены эксперты федерального и международного уровней, известные музыканты. Большинство объектов, возводимых для проведения фестиваля, планируется оставить в пользование жителям поселения.

Проведение фестиваля является значимым мероприятием регионального проекта по созданию условий развития Териберки, который претендует стать моделью для возрождения малых арктических территорий.

Торжественное открытие фестиваля состоится 15 июля в 11.00.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в рамках проведения III Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь» из Мурманска в Териберку для всех желающих организованы дополнительные автобусные перевозки. Транспорт будет отходить от Мурманского автовокзала. Билеты продаются в кассах автовокзала.