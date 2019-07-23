Икона с подвохом для осуждённого
Пресечена попытка доставки запрещенных предметов в мурмашинскую колонию.
Правонарушители, пытаясь доставить запрещенные предметы на территорию исправительных учреждений, порой придумывают изощрённые способы.
Сотрудники отдела безопасности мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 в ходе досмотра бандероли для осуждённого, отправленной жительницей города Искитим Новосибирской области, обнаружили внутри почтового отправления средства мобильной связи.
Сим-карта и запасные детали к мобильному телефону были спрятаны ухищренным способом внутри корпуса небольшой деревянной иконы.
Материалы по данному факту были направлены в правоохранительные органы для принятия в отношении правонарушительницы процессуального решения. Проводится проверка.