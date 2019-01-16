Иконы из бересты - «Шедевры современного православного искусства России» представлены в Мурманске

Вчера в Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Шедевры современного православного искусства России», подготовленная при содействии Благотворительного фонда культурных и социально-значимых инициатив имени святого праведного воина Феодора Ушакова и Благотворительного фонда «Достойно Есть». В торжественной церемонии открытия приняла участие заместитель губернатора Инна Погребняк.

Обращаясь к гостям выставки, заместитель главы региона отметила, что важно сохранить русские православные традиции, и пожелала всем прикоснуться к современному православному искусству.

«В этих работах сохранены главные традиции православия и русской культуры, которые, наверное, неотделимы друг от друга. Художники с такой любовью изобразили лики святых и библейские мотивы, что всем становится понятно, бог есть любовь», – подчеркнула Инна Погребняк.

В экспозиции представлены творческие работы, созданные в художественных мастерских из разных уголков России. Верность традициям и канонам, старинные и новые технологии, стилистическое разнообразие и оригинальные интерпретации древних образцов отличают работы современных православных мастеров. Посетители выставки увидят иконы из бересты, фарфора, а также панно и церковную утварь, созданные в православных традициях.

Посмотреть на произведения современного православного искусства можно до 30 января.