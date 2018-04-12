«Илья Муромец» отправился в Карское море, чтобы «размяться»

Ледокол Северного флота «Илья Муромец», который только 2 января прибыл на базу флотской столицы, вышел в море для проведения ледовых испытаний. Испытания будут проходить в течение нескольких недель на ледовых полях Карского моря.

Часть маршрута ледокол пройдёт по Северному морскому пути и вокруг ряда островов арктических архипелагов. Помимо испытаний ледокола будет также проведена оценка возможности применения надводных сил флота в этом районе в текущее время года. По завершении выхода на испытания ледокол вернется в пункт постоянного базирования - порт Мурманск.