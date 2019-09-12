Илья Шестаков примет участие в церемонии спуска на воду второго траулера для мурманских рыбаков

16 сентября на территории нового судостроительного комплекса ОАО «Пелла» состоится торжественная церемония спуска на воду второго судна для мурманских рыбаков. В мероприятии примет участие заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Кастор» – второе из четырёх судов, строящихся по заказу группы компаний «Мурмансельдь 2» и первый серийный траулер проекта 03095. Головной траулер «Андромеда» спущен на воду в апреле и готовится к досрочной сдаче до конца 2019 года. Закладка двух судов состоялась в сентябре 2017 года.

Траулер проекта 03095 предназначен для ловли рыбы и обработки улова на борту. Объектами лова являются донные виды рыб. Треска и пикша обезглавливаются, потрошатся и замораживаются в девяти вертикальных плиточных морозильных аппаратах. Филе с последующей заморозкой производится в горизонтальном плиточном аппарате.

Как пишет Росрыболовство, судно рассчитано на эксплуатацию в Южной и Северной Атлантике и имеет неограниченный район плавания в части, касающейся навигационного и спасательного оборудования.