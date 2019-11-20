Ильяс Мазитов избавился от приставки и.о.

Сегодня состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г.Заозерск, на котором рассматривался вопрос о назначении на должность главы ЗАТО.

Депутаты решили «назначить на должность главы ЗАТО город Заозерск Мазитова Ильяса Аюповича. Считать днём вступления в должность 26 ноября 2019 года».