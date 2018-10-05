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Мурманская область. Арктика05.10.18 15:10

Илью Денисова, нового начальника управления по взаимодействию со СМИ, представили региональным журналистам

Сегодня заместитель губернатора Анатолий Векшин представил руководителям региональных СМИ нового начальника управления по взаимодействию со СМИ министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Илью Денисова.

Назначение руководителя пресс-службы областного правительства стало поводом к неформальному общению, обсуждению новых медиаформатов и проектов, развенчанию некоторых околополитических слухов.

Обращаясь к руководителям редакций, вице-губернатор подчеркнул необходимость перевода совместной работы правительства и СМИ Мурманской области на качественно новый уровень.

«На мой взгляд, нам не хватает встреч, где мы вместе могли бы обсуждать региональную повестку, формировать её. Сегодня хороший повод обсудить ваши пожелания, предложения в преддверии следующего года», – отметил Анатолий Векшин.

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