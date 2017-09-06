Им на мушку лучше не попадаться

На стрельбище исправительной колонии строгого режима № 23 в Ревде прошли лично-командные соревнования по стрельбе из автомата Калашникова на первенство УФСИН России по Мурманской области. Подобные стрелковые турниры проводятся ежегодно с целью повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов и команд среди подразделений региональной УИС.

В состязании принимали участие аттестованные сотрудники подразделений и учреждений УФСИН. В составе каждой команды было три человека - 2 мужчины и женщина. Стрельба проводилась из положения лёжа с расстояния 100 метров до цели. Каждому участнику необходимо было выполнить десять зачётных выстрелов.

Несмотря на не совсем подходящие условия - слепящее солнце и тучи комаров - лучшим стрелкам региональной УИС удалось «выяснить отношения» и определить победителя.

Среди девушек 89 очков из 100 возможных смогла выбить Анастасия Прохорова, сотрудница мурмашинской исправительной колонии № 16. Среди мужчин в личном зачёте лучший результат - у сотрудника оленегорской колонии-поселения № 24 Алексея Варзинова, набравшего 93 балла.

В общекомандном зачёте наибольшую сумму выбитых очков набрал коллектив сотрудников КП-24. «Серебро» - у стрелков зеленоборской КП-20, «бронза» - у ИК-16 пос.Мурмаши.

Все участники команд, занявших призовые места, награждены кубками и дипломами соответствующих степеней.