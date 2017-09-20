Импортозамещение продовольственных товаров - тенденция неустойчива

Доля импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной торговли по итогам II квартала этого года составила 33%, доля продовольственных товаров зарубежного производства - 21%. Такие показатели зафиксировал Росстат. По данным ведомства, это рекордно низкая доля импорта за всю историю измерения показателя - с 2005 года, пишут «Известия». Тогда доля импортных товаров на прилавках составляла 45%, импортного продовольствия - 36%.

В Минпромторге отметили, что снижение доли товаров зарубежного производства происходит по нескольким причинам. «Важным фактором является то, что международные корпорации инвестируют в производства на территории России. Таким образом, товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно и экономике страны, и производителям», - заявили в ведомстве.

Главным фактором снижения доли импорта потребительских товаров в Минпромторге назвали импортозамещение в сфере продовольственных товаров, где доля импорта наименьшая.

«Это последствия специальных экономических мер, принятых Россией в ответ на санкции западных стран. До этих событий, в 2014 году доля импортных продтоваров составляла 34%», - заявили в Минпромторге.

В Минсельхозе отметили, что в последние годы заметно выросло российское производство ряда продуктов питания - это позволило производителям нарастить долю на рынке. Наиболее успешно идёт замещение импортных овощей.

Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова отметила, что снижение доли импорта во II квартале - сезонное явление. «Тенденция пока ещё очень неустойчива, и сказать, что импортозамещение состоялось в полной мере, нельзя», - не торопится с выводами специалист.