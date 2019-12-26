Имущественные налоги, не уплаченные до 2 декабря, перешли в статус задолженности

2 декабря истёк срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. По данным североморских налоговиков в региональный и местные бюджеты поступило имущественных налогов на общую сумму почти 100 млн рублей, в том числе налога на имущество физических лиц - 20 млн рублей, транспортного налога почти 80 млн рублей.

Однако свою обязанность по уплате налогов исполнили не все и со 2 декабря перешли в разряд должников, а к суммам исчисленных налогов стали прибавляться пени за несвоевременную уплату.

Погасить образовавшуюся задолженность можно любым удобным способом: в отделениях кредитных организаций, через банкоматы и платежные терминалы, отделения почты России или, не выходя из дома, через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или на портале госуслуг.

После истечения срока уплаты налога физическому лицу направляется требование с указанием срока для добровольного погашения задолженности. Следующим этапом будет взыскание налога и пеней в судебном порядке, что увеличивает долг на сумму судебных издержек в виде государственной пошлины. Кроме того, образовавшаяся задолженность может повлечь за собой комплекс мер принудительного взыскания и стать причиной ограничения выезда за границу.