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Мурманская область. Арктика31.05.17 12:34

«Индекс поедаемости», или В 2015/2016 учебном году охват горячим питанием в школах страны сократился на 15,9%

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ Татьяна Кусайко вошла в состав рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию законодательства РФ в области развития системы внутренней продовольственной помощи, в том числе социального питания.

Сенатор встретилась с председателем Межрегионального профсоюза работников коллективного и общественного питания, руководителем проектного офиса Ассоциации «ЦФО» Андреем Плышевским.

Основная тема встречи - это развитие системы внутренней продовольственной помощи в соответствии с концепцией развития внутренней продовольственной помощи, утверждённой Правительством РФ 03.07.2014 г. и разработанной в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

«Качество социального питания требует улучшения. Необходимо признать, что фактически отсутствует система контроля качества и происхождения сельхозпродукции. Действующая система закупок и поставок продукции в учреждения социальной сферы также не удовлетворяет должным требованиям. Основная задача - повысить удовлетворенность граждан при выполнении государством своих социальных обязательств», - отметила Татьяна Кусайко.

Помимо основных вопросов развития механизмов государственно (муниципально) - частного партнерства и концессии в целях расширения возможностей государственной (региональной, муниципальной) поддержки создания инфраструктурных объектов системы внутренней продовольственной помощи, встреча была посвящена и отдельно взятым проблемам.

В 2015/2016 учебном году охват горячим питанием в школах Российской Федерации сократился по сравнению с 2014/2015 учебным годом на 15,9 процента. Из-за снижения уровня доверия к качеству и отсутствия мотивации родителей̆ доплачивать за питание, уровень привлечения внебюджетных средств падает.

«Корректировка возникшей ситуации возможна, в том числе, путем повышения качества предоставляемого школьного питания. К тому же, от рациональных норм потребления и надлежащего качества питания в учебных заведениях напрямую зависит здоровье детей», - прокомментировала парламентарий.

В ходе обсуждения Татьяна Кусайко и Андрей Плышевский признали целесообразным внести предложение в федеральный проект «Здоровье-детям» о выделении отдельного направления о школьном питании, предусматривающего системный подход, включающий вопросы введения «индекса поедаемости» школьного питания, увеличения продолжительности школьных обеденных перемен и другие.

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