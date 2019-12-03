Региональное Министерство экономического развития обнародовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде в Мурманской области составил 122,2%. В натуральном выражении увеличились объёмы производства ракообразных (в 2,1 раза), консервов рыбных (в 1,3 раза), колбасных изделий (на 4,4%). В то же время сократился выпуск рыбы мороженой (на 4,1%), филе рыбного мороженого (на 1%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 4,5%), говядины, кроме субпродуктов (на 31,9%), субпродуктов убойных животных (на 3,6%), мясных полуфабрикатов (на 39,7%), хлебобулочных изделий (на 4,1%), молока, кроме сырого (на 11,2%), кисломолочных продуктов (кроме творога) (на 10,4%), сыров и творога (на 6,8%).

Основу пищевой промышленности Мурманской области составляет переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. К крупнейшим предприятиям рыбопромышленного комплекса Мурманской области относятся: ПАО «Мурманский траловый флот», АО «Таурус», АО «Рыбпроминвест», АО «Карат-1», АО «Стрелец», АО «Эридан», ЗАО «Арктиксервис».

Рост производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» в 1,4 раза к январю-сентябрю 2018 года обусловлен увеличением объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях), ремонту машин и оборудования.

К наиболее крупным предприятиям, определяющим развитие отрасли, относятся дочерняя организация АО «Апатит» - Кировский филиал ООО «Механик» и предприятия судоремонта: АО «СПТБ Звёздочка», АО «Кольское предприятие «ЭРА», АО «82 СРЗ», АО «10 СРЗ», АО «Мурманская судоремонтная компания».

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 42,8 млрд рублей (104,1% к январю-сентябрю 2018 года в действующих ценах). Индекс производства – 96,3%.

Основой энергетической системы Мурманской области являются: Кольская атомная станция (филиал АО «Концерн Росэнергоатом»), 17 гидроэлектростанций и 2 ТЭЦ (филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1»).

Мурманская область относится к числу наиболее энерговооруженных территорий России. Производимая электроэнергия в полном объёме обеспечивает спрос внутри области, более четверти выработанной электроэнергии поступает в объединенную энергосистему России, а также на экспорт в Финляндию и Норвегию.

В январе-сентябре 2019 года выработка электроэнергии снизилась на 6%, производство пара и горячей воды выросло на 4,7%.

Потребление электроэнергии составило 9,3 млрд кВт ч, что на 0,9% выше показателя соответствующего уровня 2018 года. В структуре потребления основную долю (порядка 70%) занимают промышленные предприятия. Отпуск электроэнергии за пределы региона сократился на 23,5%.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в отчётном периоде продолжала нести атомная электростанция. Выработка электроэнергии на АЭС снизилась на 3,7%, удельный вес в структуре выработки по сравнению с 9 месяцами 2018 года увеличился на 1,4 процентных пункта и составил 58%.

Производство электроэнергии на гидроэлектростанциях сократилось на 9,6% к соответствующему уровню 2018 года, доля в структуре выработки по видам генерации снизилась с 40,9% в январе-сентябре 2018 года до 39,3% в отчётном периоде.