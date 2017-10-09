Индекс производства в январе-августе текущего года в Мурманской области составил 110%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-август 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области в январе-августе 2017 года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 74,9 млрд рублей (88,4% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). На снижение показателя повлияло падение цен на апатитовый концентрат (порядка 30%).

Индекс производства составил 110% к январю-августу 2016 года (в среднем по России – 103,2%).

Вследствие реализации Кировским филиалом АО «Апатит», АО «Ковдорский ГОК» и АО «СЗФК» инвестиционных проектов увеличился выпуск апатитового концентрата (109,4%). Выше прошлогоднего уровня произведено нефелинового (102,2%) и лопаритового (104,6%) концентратов, щебня (в 1,2 раза).

Выпуск железорудного концентрата по итогам 8 месяцев 2017 года снизился на 2,9%, что отчасти связано с вовлечением в переработку руд с пониженным содержанием железа, а также наладочными работами на новом оборудовании в I квартале текущего года.