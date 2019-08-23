Росстатом опубликованы окончательные итоги работы промышленных предприятий в 2018 году. Как сообщает региональное Министерство экономического развития, согласно уточненным данным за 2018 год промышленные предприятия Мурманской области отгрузили товаров (работ, услуг) на сумму 348,9 млрд рублей, что на 3,4% больше, чем в 2017 году.

Индекс промышленного производства в Мурманской области по итогам 2018 года составил 102,1%, в том числе в добывающей промышленности – 101,2%, в обрабатывающих производствах 104,1%.

Высокие показатели (в сравнении с концом 2017 года) отмечены в производстве пищевых продуктов – 104,5%, в металлургическом производстве – 104,1%, в сфере деятельности по ремонту и монтажу машин и оборудования – 125,8%.