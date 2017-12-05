Министерства экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в январе-октябре 2017 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 113,8% относительно соответствующего периода 2016 года (в среднем по России – 101,6%). В октябре по сравнению с октябрем 2016 года уровень производства вырос на 6,3% (в среднем по России – 100%), по отношению к предыдущему месяцу - на 9% (в среднем по России – на 5,7%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем– октябрем 2016 года снизились на 3,4%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 0,9%, на экспорт – на 7,3%.

В январе-октябре текущего года в добывающей промышленности региона отгружено товаров собственного производства на сумму 92,7 млрд рублей (88,9% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). На снижение показателя повлияло падение цен на апатитовый концентрат (порядка 30 %).

Индекс производства составил 110,4% к январю-октябрю 2016 года (в среднем по России – 102,5%).

Вследствие реализации инвестиционных проектов, направленных на наращивание производственных мощностей, увеличился выпуск апатитового концентрата (109,7%). Выше прошлогоднего уровня произведено и нефелинового (105,6%) и лопаритового (102,5%) концентратов, щебня (126,5%). Выпуск железорудного концентрата по итогам 10 месяцев 2017 года снизился на 1,5%, что отчасти связано с вовлечением в переработку руд с пониженным содержанием железа.