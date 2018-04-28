Индивидуальным предпринимателем в Печенге не соблюдались требования законодательства об охране окружающей природной среды

В апреле 2018 года прокуратурой Печенгского района проведена проверка соблюдения индивидуальным предпринимателем требований законодательства об охране окружающей природной среды.

В ходе проверки установлено, что инвентаризация образующихся в результате деятельности отходов и объектов их размещения не проведена, а также не подтверждено отнесение отходов, образующихся в результате деятельности, к конкретному классу опасности, паспорта на отходы I - IV класса опасности на образующиеся опасные отходы отсутствуют.

По результатам проверки прокуратурой Печенгского района в адрес предпринимателя внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей природной среды.

Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры района.