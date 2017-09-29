В День города центр Мурманска отдают под праздникТри дня отмечаем день рождения Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.09.17 09:15

Индивидуальный предприниматель осуждён за невыполнение условий договора

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение в отношении индивидуального предпринимателя Ирины Т., 1988 г.р., обвиняемой в хищение чужого вверенного имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ.

Установлено, что в 2015 году обвиняемая под видом оказания услуг по изготовлению, доставке, монтажу мебели и сопутствующих товаров на территории ЗАТО Александровск Мурманской области, скрывая истинные мотивы своих преступных действий и не имея намерения оказывать перечисленные услуги, путём обмана и злоупотребления доверием заключила соответствующие гражданские договоры с 15 жителями ЗАТО Александровск, которые, не подозревая о преступных намерениях обвиняемой, передали последней в счёт предоплаты за выполнение указанных в договорах услуг денежные средства в общей сумме 496600 рублей.

Впоследствии индивидуальный предприниматель товары и услуги не предоставила, денежные средства не вернула.

Доказательства, представленные прокурором, позволил суду вынести обвинительный приговор и удовлетворить заявленные потерпевшими гражданские иски.

Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в течение 2 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям учёных по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 332 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Вася
29.09.17 11:01
Губернатор не хотела бы зайти в школу и посмотреть как дети в 21 веке учатся? Или очередной отчёт для галочки? Теплица полуразрушенная может быть её стоило демонтировать или ждём, когда дети там инва
Комментарий к новости:Подарили школе новый стадион
Александр
28.09.17 13:49
Очень хорошее начинание депутатов. В других регионах, в отличии от нашего, собаки стаями не бегают, а за границей тем более. Бездомные собаки - это большое зло, с которым надо бороться. Власти надо ме
Комментарий к новости:Подкармливать дворняжек запрещается!
Jollo
28.09.17 09:45
Губернатор думает о будущем, а её хоронят!!!
Комментарий к новости:Вернувшись из Москвы, Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, пошла в родильный дом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)15:40«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиРоссияне за счёт кредитов отходят от «сберегательной» модели поведения к «потребительской»-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 41 копейку, евро – почти на 20 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетическая инфраструктура для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» должна быть сформирована своевременно – губернатор Марина Ковтун-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика