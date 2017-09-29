Индивидуальный предприниматель осуждён за невыполнение условий договора

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение в отношении индивидуального предпринимателя Ирины Т., 1988 г.р., обвиняемой в хищение чужого вверенного имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ.

Установлено, что в 2015 году обвиняемая под видом оказания услуг по изготовлению, доставке, монтажу мебели и сопутствующих товаров на территории ЗАТО Александровск Мурманской области, скрывая истинные мотивы своих преступных действий и не имея намерения оказывать перечисленные услуги, путём обмана и злоупотребления доверием заключила соответствующие гражданские договоры с 15 жителями ЗАТО Александровск, которые, не подозревая о преступных намерениях обвиняемой, передали последней в счёт предоплаты за выполнение указанных в договорах услуг денежные средства в общей сумме 496600 рублей.

Впоследствии индивидуальный предприниматель товары и услуги не предоставила, денежные средства не вернула.

Доказательства, представленные прокурором, позволил суду вынести обвинительный приговор и удовлетворить заявленные потерпевшими гражданские иски.

Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в течение 2 лет.

Приговор в законную силу не вступил.