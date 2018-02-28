Индивидуальный предприниматель свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату работнику

Прокуратурой г.Североморска признано законным и обоснованным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении Г. по факту совершения им преступления, предусмотренного частью 2 ст. 145.1 УК РФ.

Установлено, что в нарушение требований законодательства Г., являясь индивидуальным предпринимателем, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, при наличии возможности выплаты заработной платы, свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату работнику, с октября 2016 года и до периода увольнения – 30.12.2017, в общей сумме не менее 73225,3 рубля, чем существенно нарушил охраняемые государством законные права и интересы потерпевшей на получение вознаграждения за труд.

За совершенное деяние лицо наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового.