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Мурманская область. Арктика15.01.20 07:15

«Индустриальные процессы» уже дошли до Арктической зоны

Российские учёные проанализировали данные, полученные в ходе экспедиций Арктического плавучего университета (АПУ), и выяснили масштабы загрязнения Баренцева моря микропластиком и другими веществами. Об этом ТАСС рассказал директор Арктического центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров.

По его словам, исследователи сравнили пробы взятые в 2018 году в восточной части моря с пробами из западной в 2019-м и выяснили, что у Новой Земли на востоке и в центре в морской воде содержится значительно больше микропластика. Его объёмы там сравнимы с теми, что зарегистрированы в районе мусорных пятен в Атлантическом и Тихом океанах.

По одной из версий, частицы пластика принесли к Новой Земле течения Баренцева моря. Согласно второй, пластик могли оставить рыбаки, активно промышляющие в южной и восточной частях моря, и проплывающие суда.

Анализ пластика показал, что частицы имеют разное происхождение: некоторые появились в море в результате рыбной ловли и другой морской деятельности человека в регионе. Другие попали в воду извне, например, из покрышек и шин. При этом пока стойких загрязнителей и тяжёлых металлов у берегов Новой Земли обнаружено немного, согласно изученным пробам рыб.

Сотрудники Центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» САФУ проверили на загрязняющие химические вещества пробы воздуха, воды и снега с Шпицбергена. Образцы оказались относительно чистыми, кроме некоторых случаев, когда были выявлены небольшие дозы загрязнителей, входящих в состав крема от загара, медикаментов и того, что попадает в сточные воды. «И они тоже попадают в Арктику», – сказал Сабуров, отметив, что «индустриальные процессы» уже дошли до Арктической зоны.

Исследования будут продолжены летом этого года. Научная программа пока составляется, но уже сейчас можно сказать, что будут выполнены ставшие традиционными работы по изучению гидрологического режима арктических морей, изучению транзитных переносов загрязняющих веществ, мониторингу состояния окружающей среды Белого и Баренцева морей, исследование биоразнообразия арктических экосистем.

Экспедиция АПУ-2020 пройдёт с 17 июля по 3 августа и посетит арктические архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Планируется, что в рейсе будут участники из Швейцарии, Китая, Норвегии, Канады и других стран.

 

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