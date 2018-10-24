Инфекционное отделение Североморской ЦРБ будут использовать в иных целях

Депутаты обсудили и рекомендовали Думе утвердить перечень государственного недвижимого имущества Мурманской области, передаваемого в собственность ЗАТО Североморск.

Речь идет о здании инфекционного отделения Североморской ЦРБ и земельном участке под данным объектом. Как прозвучало на заседании комитета, больница не использует указанное отделение, пациенты с инфекционными заболеваниями проходят лечение в Мурманской областной больнице. Учреждение здравоохранения вынужденно содержать пустующие помещения и обеспечивать их охрану. В тоже время, в ЗАТО Североморск есть потребность использовать данный объект недвижимости в иных целях. Муниципалитет планирует провести реконструкцию здания под дошкольную образовательную организацию.

- Считаю, такое решение рациональным. Передача пустующего здания в собственность муниципалитета, который намерен создать там дошкольное образовательное учреждение, позволит скорее решить вопрос с нехваткой мест в детских садах в Североморске, - подчеркнул Максим Белов.