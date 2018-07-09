Инфляция достала даже богатых россиян

В этом году инфляция для богатых оказалась выше, чем для бедных, хотя обычно бывает наоборот. По главы Росстата, как правило, цены на товары и услуги, которые составляют корзину потребления бедного населения растут быстрее, чем цены в корзине основных потребителей и богатых. «Мы ежегодно измеряем инфляцию населения с разными доходами», - сказал глава Росстата.

Как рассказал в интервью «Российской газете» глава Росстата Александр Суринов, инфляция бедных считается путем сопоставления величины прожиточного минимума (по сути, стоимость потребительской корзины бедных людей) на сегодняшний день с его вчерашней стоимостью. «За первые 5 месяцев этого года отличие в темпах роста цен на потребительские товары и услуги для групп населения с различным уровнем доходов было незначительным - 0,2% при увеличении цен на товары и услуги в среднем по России на 1,6%. И на этот раз больше инфляция оказалась у богатых», - констатировал Суринов.

Как пояснил руководитель Росстата, это в первую очередь связано с динамикой цен на виды услуг, потребляемых населением, входящим в эти группы. Так, в расходах населения с наибольшими доходами заметное место занимают такие статьи, как зарубежный туризм, медицинские услуги, гостиницы, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, цены на которые росли ускоренными темпами (на 1,0-4,5%).

В расходах на услуги, потребляемые населением с наименьшими доходами, самое значительное место занимают коммунальные услуги, тарифы на которые в первые 5 месяцев года практически не изменились. В результате цены и тарифы на услуги для групп населения с наибольшими и наименьшими доходами в мае по сравнению с декабрем предыдущего года стали выше на 1,3% и 0,6% соответственно.